Глава Роспотребнадзора рассказала о случаях завоза коронавируса из-за рубежа

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В настоящее время существуют случаи завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа в Россию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» в среду, 7 октября.

— Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок — все едут с коронавирусом с отдыха, — отметила она.

Ранее Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.

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