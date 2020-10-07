Число вызовов скорой помощи в Подмосковье приблизилось к весеннему уровню

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители Московской области стали чаще вызывать скорую помощь. Об этом в среду, 7 октября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Как уточняется, число обращений достигло 10 тысяч в сутки на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

— У нашей скорой сейчас в сутки вместо шести тысяч вызовов уже 10 тысяч. Весной максимально было 12,5 тысячи, — отметил глава Подмосковья на личной странице в Instagram.

Воробьев призвал не заниматься самолечением и обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. А чтобы его предотвратить, следует соблюдать ряд простых правил: носить маски и перчатки и по возможности оставаться дома. Эта рекомендация особенно важна для жителей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Губернатор также пообещал предоставлять населению информацию о ситуации в регионе. Как подчеркнул Воробьев, в настоящее время важно не допустить введения карантинных мер, а это зависит от ответственности и дисциплины каждого жителя Московской области.

Напомним, что по состоянию на 7 октября в регионе зафиксировано более 75,7 тысячи случаев заражения COVID-19. При этом выздоровели почти 57,6 тысячи человек, скончались 1384 пациента.

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