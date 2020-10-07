Более 300 миллионов рублей получат медики Подмосковья за борьбу с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков, АГН «Москва»

Медики Подмосковья получат дополнительно почти 319 миллионов рублей за лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Ожидается, что средства поступят из резервного федерального фонда.

— Тут финансовая поддержка с федеральной стороны очень важна для нас, тем более у нас есть и свои, региональные выплаты для медиков. Всего в Подмосковье доплаты получают больше 40 тысяч медработников, — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы уточнил, что в Подмосковье существует запас свободных больничных коек. Он также отметил, что всем жителям региона необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов рассказал, что у многих россиян становится навязчивой мысль об ожидании негативных последствий, связанных с коронавирусом.

— У многих людей постоянный страх и тревожное состояние — ожидание чего-то. С этим можно справиться, если отслеживать свое состояние. Также можно просто носить маски и перчатки для личного спокойствия, — считает Немцов.

Такая тревожность, по мнению эксперта, может привести к озлобленности и депрессии, пишет Nation News.

Американские ученые советуют защищать себя, держась на расстоянии более двух метров от других, надевая маску. По данным исследователей, возможно заражение коронавирусом людей, которые находятся на расстоянии более одного метра друг от друга. Такая передача инфекции происходит в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией, сообщает Newinform со ссылкой на The Times

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