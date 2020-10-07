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Посетителей центров «Мои документы» призвали надевать маски и перчатки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Посетителей центров «Мои документы» призвали надевать маски и перчатки

Юлия Захарова

Город

Ношение масок и перчаток является обязательным для всех посетителей центров госуслуг «Мои документы». Об этом в среду, 7 октября, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Уточняется, что игнорирующим санитарные меры гражданам сотрудники центров вправе отказать в предоставлении госуслуг. Масочно-перчаточный режим введен в городе по указанию мэра столицы Сергея Собянина. Людей, которые не подчиняются требованиям, могут привлечь к административной ответственности.

— Оперштаб в очередной раз напоминает: соблюдение правил безопасности в период эпидемии коронавируса обязательно для всех. Это поможет сохранить жизнь и здоровье горожан, — подчеркнули в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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