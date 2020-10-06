Анастасия Ракова объяснила рост новых случаев коронавируса в столице

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Увеличение новых случаев коронавируса в столице связано с несоблюдением масочного режима. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что уровень заболеваемости достиг значений, которые были зафиксированы весной 2020 года. Это связано с возвращением людей в город после длительного периода самоизоляции.

— Но основная, на мой взгляд, причина — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас высокие цифры заболеваемости, идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, — отметила заммэра в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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