Власти Москвы оценили ситуацию с коечным фондом для больных COVID-19

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Коек, предназначенных для жителей столицы, которые заразились коронавирусной инфекцией, пока хватает, но резервы не бесконечны. Такое заявление во вторник, 6 октября, сделала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество, сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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