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Попова заявила об усложнении эпидемиологической ситуации в России
Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Попова заявила об усложнении эпидемиологической ситуации в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1» в среду, 7 октября.

По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.

— В 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются, — отметила Попова.

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РоспотребнадзорАнна ПоповаРоссия
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