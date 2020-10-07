Попова заявила об усложнении эпидемиологической ситуации в России
Эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1» в среду, 7 октября.
По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.
— В 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются, — отметила Попова.
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