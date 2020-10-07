Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор»

Кирилл Николаев

Здоровье

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» планируется начать в конце октября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, сначала после регистрации необходимо провести пострегистрационные испытания и исследования на большом количестве людей.

— Мы надеемся, что в конце октября уже сможем начать эти исследования. Но абсолютно точно — это будет несколько десятков тысяч человек, — отметила Попова.

Ранее Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Роспотребнадзора рассказала о случаях завоза коронавируса из-за рубежа

РоспотребнадзорвакцинаАнна Попова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте