Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» планируется начать в конце октября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, сначала после регистрации необходимо провести пострегистрационные испытания и исследования на большом количестве людей.

— Мы надеемся, что в конце октября уже сможем начать эти исследования. Но абсолютно точно — это будет несколько десятков тысяч человек, — отметила Попова.

Ранее Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Роспотребнадзора рассказала о случаях завоза коронавируса из-за рубежа