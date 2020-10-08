Создателей вакцины «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

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Ученых Центра имени Гамалеи, которые участвовали в создании вакцины от коронавируса «Спутник V», следует выдвинуть на Нобелевскую премию в 2021 году. Об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья в четверг, 8 октября.

По словам заместителя председателя комитета Леонида Огуля, создание вакцины — научное открытие, масштаб которого трудно переоценить. Он отметил, что пандемия коронавируса сравнима с «испанкой», которую люди пережили более ста лет назад. Леонид Огуль назвал создание вакцины прорывом.

— И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом, — сказал он.

Кроме того, член думского комитета Борис Менделевич также согласился с этим мнением. Он уточнил, что разработчики препарата от COVID-19 достойны выдвижения на знаменитую премию.

— В случае доказанной эффективности она (вакцина — прим. «ВМ») сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию, — цитирует Менделевича РИА Новости.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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