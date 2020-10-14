В Роспотребнадзоре объяснили, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

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Перед прохождением вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя скрывать от медиков имеющиеся заболевания. Об этом предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как пояснил эксперт, на стадии клинических испытаний вакцинацию должны проходить здоровые добровольцы. Сокрытие заболеваний грозит развитием нежелательных реакций и побочных действий.

При этом некоторое повышение температуры тела, локальное покраснение в месте укола является нормальной реакцией на введение вакцины, указал Горелов.

— В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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