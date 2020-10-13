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Попова рассказала о своем отношении к штрафам за отказ от вакцинации
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова рассказала о своем отношении к штрафам за отказ от вакцинации

Ростислав Зубков

Общество

В россиянах нужно воспитывать ответственное отношение к своему здоровью в условиях пандемии коронавируса не с помощью штрафов, а через диалог. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 13 октября.

Ранее днем она указала на необходимость не допустить «диссидентства» по отношению к вакцине от COVID-19.

Поясняя свои слова, Попова уточнила, что не считает нужным жестко общаться сгражданами. Вместо этого взаимодействие нужно строить на убеждении, считает руководитель надзорного ведомства.

— Я не сторонник штрафов и жестких мер воздействия. Я абсолютно уверена, что людей можно убедить, — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда перестанет расти число случаев COVID-19.

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