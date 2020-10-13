В Роспотребнадзоре рассказали, когда перестанет расти число случаев COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число пациентов с коронавирусом будет расти следующие 20 дней, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 13 октября.

Предположительно, количество выявляемых в России случаев COVID-19 будет повышаться до первой декады ноября.

— В течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября, — приводит РИА Новости слова эпидемиолога.

Он добавил, что рост был ожидаем и его не исключали еще весной. В контексте вопроса с новым коронавирусом речь идет о двух инкубационных периодах — 28 дней. Однако повышение заболеваемости началось несколько дней назад, поэтому в среднем рост прекратится через 20 дней.

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