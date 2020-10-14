Мурашко объяснил, почему вакцинация от гриппа продлится несколько месяцев

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинация от гриппа проходит поэтапно для того, чтобы иммунитет у граждан оставался на весну. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в среду, 14 октября.

— Вакцинация будет продолжаться в течение 2,5–3 месяцев, — приводит РИА Новости заявление главы Минздрава.

Он отметил, что уже заключены контракты более чем на 75 миллионов доз лекарства от гриппа. Препараты развозятся по регионам РФ. На сегодняшний день поставлено уже 46 миллионов доз противогриппозной вакцины. Прививку сделали почти 35 миллионов человек, добавил Мурашко.

Ранее госслужащих и правоохранителей внесли в список обязательной вакцинации от гриппа.

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