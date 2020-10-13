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Москвичи чаще всего вакцинируются от гриппа по вторникам
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичи чаще всего вакцинируются от гриппа по вторникам

Виктория Родимкина

Город

В Москве по результатам шести недель масштабной вакцинации от гриппа стало ясно, что граждане чаще всего делают прививку по вторникам. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы во вторник, 13 октября.

— Первые 1,5 месяца программы по вакцинации от гриппа показали, что в столице люди чаще всего приходят на прививку по вторникам. Хотя пункты вакцинации, включая мобильные, работают ежедневно, — говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа в Москве стартовала 1 сентября. Сделать прививку москвичи могут во всех поликлиниках города, а граждане старше 18 лет могут прийти на вакцинацию в мобильный пункт вне зависимости от места регистрации. В таком случае при себе нужно иметь паспорт.

Перед прививкой медики проведут осмотр. Врач определит возможные противопоказания, а после вакцинации даст устные рекомендации и выдаст сертификат, уточнили на сайте.

Читайте также: Госслужащих и правоохранителей внесли в список обязательной вакцинации от гриппа

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