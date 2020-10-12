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Госслужащих и правоохранителей внесли в список обязательной вакцинации от гриппа
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Госслужащих и правоохранителей внесли в список обязательной вакцинации от гриппа

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство здравоохранения РФ расширило перечень категорий лиц, которые должны пройти вакцинацию от гриппа.

Соответствующие изменения внесены в приложение № 1 к приказу ведомства от 21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Прививки от гриппа должны получить государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов и контрольных органов в пунктах пропуска через границу, работники социальной сферы, сотрудники многофункциональных центров, занятые в сфере услуг и лица, которые работают вахтовым методом.

Документ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Напомним, вакцинация от гриппа началась в России 1 сентября, ее проводят во всех регионах страны. За первую неделю прививочной кампании вакцину получили свыше 1,8 миллиона россиян.

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гриппвакцинацияМинздрав
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