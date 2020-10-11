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Вирусолог объяснил, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Вирусолог объяснил, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга

Елена Плешивцева

Здоровье

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил в беседе с изданием «Взгляд», как грипп и COVID-19 усиливают друг друга.

— Можно точно сказать, что вирус гриппа и COVID-19 — это два возбудителя пневмотропных инфекций, работающих на одной и той же территории. Если один поспособствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может. Они, скорее, усилят друг друга — рассказал Зуев.

Вирусолог уточнил, что вирус гриппа «прилетает» к населению дважды в год — весной и осенью, в холодную и сырую погоду. Он заразен при очень близком контакте. А штамм коронавируса очень летучий, очень заразный, но при этом его патогенность пока не вызывает ужаса.

Ранее врач Алексей Добровольский напомнил, как поддержать иммунитет осенью, в период вирусных инфекций.

— Очень важно для иммунной системы в осенне-зимний период правильно одеваться: не слишком жарко и не слишком холодно, нужна мера, — уточнил Добровольский.

Специалист также напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок, в беседе с Nation News.

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