Врач-эпидемиолог рассказала, как правильно использовать антисептик

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кожные антисептики могут обладать защитным антимикробным действием на протяжении разного времени, некоторые до трех часов, другие — дольше. Об этом должно быть сказано в инструкции по их применению. Об этом рассказала руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

— Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов, — сообщила она.

Медик отметила, что для эффективной обработки рук следует нанести на кожу 3-5 миллилитра антисептика и втирать его до полного высыхания, не смывая.

Пользоваться антисептиком обязательно нужно в общественных местах перед и после контакта — прикрывания рта, касания носа, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами, передает ТАСС.

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