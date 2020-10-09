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Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в столичном отделении почты
Фото: Пресс-служба «Почты России»

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в столичном отделении почты

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Смоленская улица Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в отделении «Почты России» в Москве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

Отделение почты находится на Смоленской улице, дом 13/21. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили отсутствие кожных антисептиков при входе для посетителей. Также в помещении не было достаточного запаса дезинфицирующих средств.

За выявленные нарушения организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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