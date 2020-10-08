Роспотребнадзор приостановил работу отделения банка в Москве

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор по Москве приостановил работу отделения «Альфа-банка» в столичном районе Марьино из-за нарушений санитарных мер профилактики коронавируса. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха. Также нет запаса масок и перчаток для сотрудников и дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении. Отделению банка грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 дней.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ночной клуб в Москве временно закрыли за несоблюдение санитарных мер