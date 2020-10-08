Ночной клуб в Москве временно закрыли за несоблюдение санитарных мер

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В Москве временно закрыли ночной клуб «1930» за несоблюдение санитарных мер. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что 3 октября во время концерта в клубе находилось более 350 человек. Организаторы не приняли мер по безопасному проведению мероприятия. В результате были созданы угрозы жизни и здоровью людей.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении. Все помещения клуба были опечатаны 4 октября. Заведению грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 дней.

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