Работу ночных клубов и баров ограничили во многих городах мира из-за COVID-19

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Власти многих стран мира приняли решение ограничить работу баров и ночных клубов в связи с очередным ростом числа заразившихся новым типом коронавирусной инфекции.

Большое количество введенных ограничений приходится на европейские города. В частности, в Брюсселе закрываются кафе, бары и залы для проведения различных мероприятий. Согласно распоряжению властей, владельцы этих предприятий должны остановить работу минимум на месяц начиная с 8 октября, пишет The Guardian.

Кроме того, на фоне большого количества инфицированных первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении общенационального запрета на распитие алкоголя в пабах, барах и ресторанах в стране на протяжении 16 дней. По ее словам, новые меры помогут остановить «тревожный рост» вируса, а также потребуют полного закрытия всех предприятий по производству напитков в центральной Шотландии. Ограничения коснулись, в частности, Глазго и Эдинбурга, где больше всего случаев заражения. Как уточняет издание Daily News, пабы, кафе и рестораны по-прежнему смогут работать в других частях Шотландии, но только с 06:00 до 18:00 для того, чтобы продавать еду или безалкогольные напитки.

В свою очередь, портал WeRaveYou сообщает, что в Париже зафиксирован всплеск заболевших среди молодежи, из-за чего бары вынуждены закрываться. При этом отмечается, что ограничения на закрытие баров не имеют срока окончания, «поскольку Франция стремится напрямую бороться с COVID-19».

Также впервые за 70 лет в Берлине был введен комендантский час из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Так, в 23:00 ежедневно должны будут закрываться все городские бары, рестораны, местные магазины и другие предприятия. Правило начнет действовать в пятницу, 9 октября, и продлится до 31 октября.

О закрытии заведений питания, баров и ночных клубов задумался и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Известно, что в семи районах мегаполиса из девяти за последние дни показатель положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 превысил три процента. Также в некоторых районах города будут закрыты места с повышенным риском инфицирования COVID-19 — тренажерные залы, бассейны и рестораны.

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