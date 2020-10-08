Очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки отмечен в Германии

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Новый тип коронавирусной инфекции выявили за последние сутки у 4058 жителей Германии. Этот показатель стал максимальным с начала апреля. Как уточнили в Институте Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ, от последствий заражения COVID-19 за сутки скончались 16 человек.

Известно, что наиболее высокие темпы прироста в Германии фиксировались в конце марта и начале апреля. Тогда медики выявляли более шести тысяч инфицированных за сутки. После статистика начала улучшаться, и в мае власти начали отменять введенные ранее ограничения.

Тем не менее с июля число пациентов с коронавирусом снова начало расти. Данный факт объясняется также и тем, что в ФРГ делают существенно больше тестов — примерно один миллион в неделю.

На сегодняшний день жители Германии должны носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. При этом в Мюнхене с 24 сентября масочный режим ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. Также до конца текущего года отменены все массовые мероприятия. Кроме того, 7 октября власти страны решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по Германии, передает ТАСС.

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