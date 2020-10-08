В Минздраве дали рекомендации главам регионов на фоне COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Главам российских регионов со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций. Такое мнение выразил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико в четверг, 8 октября.

В частности, эксперт посоветовал изменить время начала и окончания рабочего дня в местных организациях и предприятиях.

— Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций, — пояснил Брико журналистам.

Он отметил, что часть организаций может начинать работать не в 09:00, а в 08:00–11:00, сместив, соответственно, и время окончания работы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433).

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