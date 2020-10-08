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Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 11 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 8 октября.

За сутки пациентов с коронавирусом выявили в 85 регионах РФ. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений инфекции. За 24 часа на территории России зафиксировали 191 летальный исход, полностью выздоровели от COVID-19 7054 человека.

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии выявили 1 260 112 случаев коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 умерло 22 056 человек, выздоровело — 1 002 329 пациентов.

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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