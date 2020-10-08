Часть сотрудников городских служб Москвы перешла на удаленку

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Перевод части сотрудников комплекса городского хозяйства на удаленку не скажется на качестве услуг. Решение связано с эпидемиологической обстановкой в городе.

Как сообщил в четверг, 8 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на дистанционную работу переводят часть управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства.

При этом все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

— В комплексе городского хозяйства есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы, — сказал Бирюков.

По его словам, их режим работы останется прежним.

— А качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне, — добавил заммэра.

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