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Часть сотрудников городских служб Москвы перешла на удаленку
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Часть сотрудников городских служб Москвы перешла на удаленку

Василиса Чернявская 

Город

Перевод части сотрудников комплекса городского хозяйства на удаленку не скажется на качестве услуг. Решение связано с эпидемиологической обстановкой в городе.

Как сообщил в четверг, 8 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на дистанционную работу переводят часть управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства.

При этом все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

— В комплексе городского хозяйства есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы, — сказал Бирюков.

По его словам, их режим работы останется прежним.

— А качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне, — добавил заммэра.

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