Часть сотрудников городских служб Москвы перешла на удаленку
Перевод части сотрудников комплекса городского хозяйства на удаленку не скажется на качестве услуг. Решение связано с эпидемиологической обстановкой в городе.
Как сообщил в четверг, 8 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на дистанционную работу переводят часть управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства.
При этом все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.
— В комплексе городского хозяйства есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы, — сказал Бирюков.
По его словам, их режим работы останется прежним.
— А качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне, — добавил заммэра.
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