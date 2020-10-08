Власти Москвы не планируют пока вводить пропускной режим

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вводить в Москве пропускной режим из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в четверг, 8 октября.

По его словам, уже введенных в городе мер достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.

— Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно, — цитирует Данчикова ТАСС.

Он напомнил, что жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями лучше оставаться дома. Также Данчиков уточнил, что московские школы ушли на двухнедельные каникулы, а работодатели перевели на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников. Кроме того, театры, музеи и концертные залы начали продавать билеты в электронном виде, а в транспорте и общественных местах действует масочный режим.

— Вышеперечисленных мер сегодня вполне достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима, но они должны строго выполняться, — добавил начальник Главного контрольного управления.

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