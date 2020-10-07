Суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса установлен в Чехии

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Суточный антирекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции установлен в Чехии. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки было выявлено 4457 новых случаев заболевания. На данный момент в Чехии зафиксировано 40 440 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 326 пациентов. За неделю этот показатель увеличился почти на 80 процентов, сообщает РИА Новости.

В целом за время пандемии в Чехии коронавирусом заболели 90 022 человек. Число летальных исходов составляет 794.

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