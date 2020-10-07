Антирекорд по заразившимся COVID-19 за сутки установлен на Украине

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На Украине за сутки коронавирусом заразились 4753 человека, что стало рекордным показателем с момента роста числа заболевших. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в среду, 7 октября.

Уточняется, что за сутки скончались 77 пациентов с COVID-19. Полностью вылечились 2753 человека за последние 24 часа.

На утро вторника в стране было выявлено 4348 новых случая коронавируса, а 5 октября сообщалось о 3774 заболевших.

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