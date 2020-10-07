Более 35,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусом

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Число случаев коронавируса по всему миру превысило 35,8 миллиона. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса в среду, 7 октября.

Уточняется, что на утро среды от COVID-19 скончались 1 049 754 человека. За последние сутки жертвами инфекции стал 5681 человек.

Больше всего случаев коронавируса выявили в США, Индии и Бразилии.

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