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Вирусолог спрогнозировал антирекорды по числу COVID-заболевших в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вирусолог спрогнозировал антирекорды по числу COVID-заболевших в Москве

Вероника Кузьминова

Здоровье

Число заболевших коронавирусом в столице может оказаться выше весеннего уровня. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Он назвал рост заболеваемости в сентябре — октябре бурным. Увеличение числа зараженных началось раньше, чем предполагал Альтштейн.

— Это проявление сезонности в развитии таких острых респираторных заболеваний. Коронавирусная инфекция относится к категории таких заболеваний, и, по-видимому, осенне-зимний период для нее более благоприятен, чем это было весной и летом, — цитирует вирусолога агентство городских новостей «Москва».

По его мнению, по мере развития ситуации «отношение власти становится все более и более жестким». Но темпы заболевания, как заявил Альтштейн, снизятся, если люди будут выполнять «условия разобщенности»: соблюдать дистанцию и работать удаленно.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет продолжаться еще две–три недели, потом ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

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