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Врач сообщил, сколько продлится рост числа зараженных COVID-19 в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач сообщил, сколько продлится рост числа зараженных COVID-19 в России

Юлия Курганова

Здоровье

Рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет продолжаться еще две-три недели, потом ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

— Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад, — сказал он корреспонденту ТАСС.

Врач добавил, что COVID-19 полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут фиксироваться, потому что сезонность у вируса пока не выявлена.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса.

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