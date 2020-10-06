Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 11 615 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 6 октября.

Среди новых заболевших 28,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ зафиксировали 188 летальных случаев, полностью выздоровели 6252 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За весь период пандемии на территории России было выявлено 1 237 504 случая коронавируса. Всего от инфекции скончалось 21 663 человека, выздоровело 988 576 человек.

За минувшие сутки больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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