Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минтруд назвал неправомерным отправку сотрудника на тест на COVID-19 за свой счет
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минтруд назвал неправомерным отправку сотрудника на тест на COVID-19 за свой счет

Виктория Родимкина

Общество

Российские работодатели не имеют права требовать у сотрудников сдавать тесты на коронавирус за свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда во вторник, 6 октября.

Отмечается, что в этом году в перечень предупредительных мероприятий, расходы на которые работодатели смогут возместить, было включено также и проведение тестов на COVID-19.

В министерстве уточнили, что работодатель также может организовать проведение тестов на коронавирус, сообщает РБК.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пациенты, переболевшие сезонными ОРВИ, могут иметь антитела к коронавирусной инфекции

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Минтруде уточнили сроки действия упрощенного порядка назначения инвалидности

тестыМинтрудкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Все мнения
О проекте