Минтруд назвал неправомерным отправку сотрудника на тест на COVID-19 за свой счет
Российские работодатели не имеют права требовать у сотрудников сдавать тесты на коронавирус за свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда во вторник, 6 октября.
Отмечается, что в этом году в перечень предупредительных мероприятий, расходы на которые работодатели смогут возместить, было включено также и проведение тестов на COVID-19.
В министерстве уточнили, что работодатель также может организовать проведение тестов на коронавирус, сообщает РБК.
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