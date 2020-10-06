Минтруд назвал неправомерным отправку сотрудника на тест на COVID-19 за свой счет

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские работодатели не имеют права требовать у сотрудников сдавать тесты на коронавирус за свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда во вторник, 6 октября.

Отмечается, что в этом году в перечень предупредительных мероприятий, расходы на которые работодатели смогут возместить, было включено также и проведение тестов на COVID-19.

В министерстве уточнили, что работодатель также может организовать проведение тестов на коронавирус, сообщает РБК.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пациенты, переболевшие сезонными ОРВИ, могут иметь антитела к коронавирусной инфекции

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