В Минтруде уточнили сроки действия упрощенного порядка назначения инвалидности

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Упрошенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Соответствующий проект постановления был внесен в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что предложенный временный порядок позволит продлевать ранее установленную группу инвалидности и устанавливать инвалидность впервые без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что аналогичный порядок был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации поддержит предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ.

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