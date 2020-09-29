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Минтруд РФ: 400 тысяч семей смогут увеличить доходы с помощью соцконтракта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минтруд РФ: 400 тысяч семей смогут увеличить доходы с помощью соцконтракта

Юлия Захарова

Общество

Почти 400 тысяч российских семей получат возможность увеличить доходы благодаря социальному контракту. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

— В результате использования социального контракта, по нашим оценкам, за три года почти 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы. Не менее 300 тысяч граждан смогут открыть свое собственное дело, — отметил он во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, статус самозанятого или индивидуального предпринимателя позволит гражданам получать также меры поддержки, которые предусмотрены властями для бизнеса, передает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей в стране. По его словам, количество безработных граждан в стране увеличилось на 1,7 процента, однако президент убежден, что РФ сможет справиться с ростом безработицы в 2021 году.

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