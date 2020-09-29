Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна сможет справиться с ростом безработицы в 2021 году. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник, 29 сентября, во время совещания с членами правительства.

По его словам, количество безработных граждан в стране увеличилось на 1,7 процента.

— Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что работа в этом направлении началась уже в этом году. Как пояснил российский лидер, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта. Он подчеркнул, что конечной целью является ситуация, когда люди могут зарабатывать и кормить свои семьи, передает ТАСС.

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