Вирусолог заявил, что рост числа случаев COVID-19 в ближайшие дни неизбежен

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рост числа случаев заражения коронавирусом в России в ближайшие дни неизбежен, так как любые меры дадут эффект только спустя время. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев во вторник, 6 октября.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса.

— В ближайшие дни продолжение роста неизбежно, несмотря на все предпринимаемые меры. Потому что эффект от вводимых мероприятий в лучшем случае может быть заметен через неделю после их введения, — сказал Лукашев.

Он отметил, что сложности будут из-за длительного инкубационного периода, а также из-за бессимптомной циркуляции вируса, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мясников эмоционально отозвался о повышении числа заболевших коронавирусом