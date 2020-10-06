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Мясников эмоционально отозвался о повышении числа заболевших коронавирусом
Фото: youtube.com/О самом главном

Мясников эмоционально отозвался о повышении числа заболевших коронавирусом

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников эмоционально заявил, что людям не стоит поддаваться панике из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.

— Нас не должны зомбировать цифры увеличения заболевания, нам важны тяжелые случаи заболевания или смерти, — заявил врач.

Врачи прогнозируют, что пики коронавирусной инфекции будут два раза в год, но вирулентность его падает.

— Проходя через наш организм вирус меняется, слабеет. Не понимаю, почему нам говорят о числах не заболевших. а инфицированных. 40 процентов бессимптомных, ложноположительные тесты растут в геометрической прогрессии. Вы поймите, нам нужен коллективный иммунитет. Нужно, чтобы минимум 50-60 процентов населения Земли столкнулись с этим вирусом. Главное, чтобы люди не болели тяжело и не умирали, — отметил врач.

Мясников добавил, что провакцинировать за год людей не получится. Кроме того, смертность не растет:

— Подскочила до апрельского уровня выявляемость, а смертность ниже, падает. Я бы публиковал цифры смертности и число людей в реанимации. Цифры смертности отражают двух-трехнедельной давности ситуацию. Кто умер сегодня, они поступили несколько недель назад, это идет с опозданием, — объяснил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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