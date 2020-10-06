В Нью-Йорке из-за распространения COVID-19 могут закрыть школы и детсады

Фото: twitter.com/XHNews

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что планирует закрыть государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах города. По его словам, это решение вызвано необходимостью не допустить распространения нового типа коронавирусной инфекции.

Данный план должен одобрить действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Если он даст свое согласие на введение новых ограничительных мер, то они вступят в силу уже в среду, 7 октября.

Как отметил Билл де Блазио, в Нью-Йорке также будут закрыты места с повышенным риском инфицирования COVID-19. Речь идет о ресторанах, кафе, тренажерных залах и бассейнах. Тем не менее самовывоз и доставка еды будут разрешены.

— Мне больно предлагать такой подход, но в некоторых частях нашего города — в Бруклине и Квинсе — у нас возникли чрезвычайные проблемы, которых мы не видели с весны, — пояснил мэр города.

Известно, что в семи районах мегаполиса из девяти за последние 14 дней показатель положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 превысил три процента. Де Блазио подчеркнул, что ограничения могут быть сняты, если по прошествии двух недель показатель положительных тестов будет ниже трех процентов, пишет «Российская газета».

Напомним, весной текущего года в Нью-Йорке наблюдалась серьезная ситуация с коронавирусом, однако власти смогли справиться со сложностями.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Психолог дала советы, как вести себя в общественном транспорте во время пандемии