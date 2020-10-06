Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Нью-Йорке из-за распространения COVID-19 могут закрыть школы и детсады
Фото: twitter.com/XHNews

В Нью-Йорке из-за распространения COVID-19 могут закрыть школы и детсады

Евгения Звощик

В мире

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что планирует закрыть государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах города. По его словам, это решение вызвано необходимостью не допустить распространения нового типа коронавирусной инфекции.

Данный план должен одобрить действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Если он даст свое согласие на введение новых ограничительных мер, то они вступят в силу уже в среду, 7 октября.

Как отметил Билл де Блазио, в Нью-Йорке также будут закрыты места с повышенным риском инфицирования COVID-19. Речь идет о ресторанах, кафе, тренажерных залах и бассейнах. Тем не менее самовывоз и доставка еды будут разрешены.

— Мне больно предлагать такой подход, но в некоторых частях нашего города — в Бруклине и Квинсе — у нас возникли чрезвычайные проблемы, которых мы не видели с весны, — пояснил мэр города.

Известно, что в семи районах мегаполиса из девяти за последние 14 дней показатель положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 превысил три процента. Де Блазио подчеркнул, что ограничения могут быть сняты, если по прошествии двух недель показатель положительных тестов будет ниже трех процентов, пишет «Российская газета».

Напомним, весной текущего года в Нью-Йорке наблюдалась серьезная ситуация с коронавирусом, однако власти смогли справиться со сложностями.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Психолог дала советы, как вести себя в общественном транспорте во время пандемии

школы и детсадыкоронавирусНью-Йорк
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте