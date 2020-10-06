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Психолог дала советы, как вести себя в общественном транспорте во время пандемии
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Психолог дала советы, как вести себя в общественном транспорте во время пандемии

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Наталья Наумова дала советы, как вести себя в общественном транспорте во время пандемии COVID-19, в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, в последнее время в транспорте участились случаи, когда пассажиры негативно реагируют на кашляющих или чихающих людей.

— Человек, который агрессивно действует, ждет агрессии в ответ. Если вы в этот момент спокойно скажете: «Извините» или «Спасибо за помощь» — или объясните, что просто поперхнулись и не болеете, тогда человек не будет переживать за свое здоровье, ему станет стыдно за свои слова, — уверена Наумова.

Агрессивное поведение во время поездок может быть связано с накопленным у населения стрессом, считает психолог. На фоне всплеска коронавирусной инфекции и сезонного гриппа люди начинают активнее переживать за себя и своих близких.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, которые продают справки об отсутствии COVID-19 в интернете. Такие справки можно использовать для выезда за границу, их стоимость составляет 1000–2300 рублей.

— Каждый должен понимать ответственность за свои действия. Справка об отсутствии коронавируса нужна не для «галочки», а для того чтобы в том числе обезопасить окружающих людей, — уточнил зампред подмосковного правительства — руководитель ГУРБ области Роман Каратаев.

Каратаев напомнил жителям региона, что справку можно получить только в медицинском учреждении, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В России также наблюдается рост ОРВИ, эпидемиологический порог превышен в 28 регионах, передает ОТР. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время прививку от гриппа сделали более 30 миллионов россиян.

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