Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Она отметила, что рекомендуется провести праздники дома и на свежем воздухе, в случае если это возможно сочетать.

— Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо, — пояснила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, существует вероятность того, что при пересечении границ граждане РФ могут попасть на карантин в другой стране. Кроме того, глава ведомства рассказала о ситуации с COVID-19 в российских регионах.

— На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная, и темп пока растущий, — уточнила Попова.

Она подчеркнула, что для улучшения текущей ситуации следует носить маски, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, а также стараться лишний раз не выходить в общественные места.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» начнется через неделю.

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