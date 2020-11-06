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Эксперт объяснила, как не заразиться COVID в случае болезни одного из членов семьи
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснила, как не заразиться COVID в случае болезни одного из членов семьи

Евгения Звощик

Здоровье

Если один из членов семьи заболел новым типом коронавирусной инфекции, то все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию. Также им следует сдать тесты на COVID-19 и как можно меньше контактировать с больным. Соответствующее заявление сделала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в пятницу, 6 ноября.

— Поскольку достаточна велика вероятность, что заражение других членов семьи уже произошло, то всей семье нужно соблюдать самоизоляцию, дальше врач расскажет обо всех последующих действиях, — пояснила Руженцова.

Она также отметила, что при уходе за пациентом нужно обязательно надевать маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства и мыть руки почаще. После процедур по уходу за больным родственником следует промыть открытые участки кожи.

Кроме того, в комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день и проветривать помещение каждые два часа.

Руженцова добавила, что у зараженного коронавирусом должна быть отдельная посуда, которую после использования нужно дезинфицировать, передает РИА Новости.

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