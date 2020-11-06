Эпидемиолог Роспотребнадзора выступил против новых ограничений из-за COVID в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эпидемическая ситуация в России остается под контролем, в связи с чем введение каких-либо новых ограничительных мер пока не требуется. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в пятницу, 6 ноября.

— Сейчас очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, — пояснил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что если граждане страны будут думать о себе и об окружающих, а также проявят социальную ответственность, то проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий, передает РИА Новости.

Ранее Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости новым типом коронавирусной инфекции в России, вероятно, продолжится еще минимум неделю.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врачи дали советы по правильному питанию во время COVID-19