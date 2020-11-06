В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Рост заболеваемости новым типом коронавирусной инфекции в России, вероятно, продолжится еще минимум неделю. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в пятницу, 6 ноября.

— О пике говорить еще преждевременно, — подчеркнул Горелов.

По его словам, еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном за счет регионов, передает РИА Новости.

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