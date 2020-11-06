Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Врачи дали советы по правильному питанию во время COVID-19 в беседе с «Москва 24».

По мнению специалистов, из рациона лучше исключить острые, жареные, копченые, перченые блюда.

— Аппетит будет плохой, потому что в большинстве случаев у больных нет обоняния, а раз так, то и нет ощущения вкуса. С учетом этого приоритет нужно отдать легкой отварной пище, приготовленной на пару, чтобы не спровоцировать еще какие-то проблемы со здоровьем, — считает врач-терапевт Виктор Лишин.

Врачи также советуют сократить употребление соленой пищи и алкоголя.

— Нельзя употреблять большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, — рекомендует врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News отметила, что при простудных и вирусных заболеваниях надо пить больше жидкости, чтобы выводить токсины.

— Это теплое питье, без добавления сахара, потому что в сладкой среде размножаются бактерии. Для улучшения эффекта можно использовать такие добавки, как имбирь, лимон, — уточнила Русакова.

Врач также напомнила об опасности самолечения и рекомендовала обращаться к специалистам.

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