Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врачи дали советы по правильному питанию во время COVID-19
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Врачи дали советы по правильному питанию во время COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Врачи дали советы по правильному питанию во время COVID-19 в беседе с «Москва 24».

По мнению специалистов, из рациона лучше исключить острые, жареные, копченые, перченые блюда.

— Аппетит будет плохой, потому что в большинстве случаев у больных нет обоняния, а раз так, то и нет ощущения вкуса. С учетом этого приоритет нужно отдать легкой отварной пище, приготовленной на пару, чтобы не спровоцировать еще какие-то проблемы со здоровьем, — считает врач-терапевт Виктор Лишин.

Врачи также советуют сократить употребление соленой пищи и алкоголя.

— Нельзя употреблять большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, — рекомендует врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News отметила, что при простудных и вирусных заболеваниях надо пить больше жидкости, чтобы выводить токсины.

— Это теплое питье, без добавления сахара, потому что в сладкой среде размножаются бактерии. Для улучшения эффекта можно использовать такие добавки, как имбирь, лимон, — уточнила Русакова.

Врач также напомнила об опасности самолечения и рекомендовала обращаться к специалистам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Мясников перечислил главные ошибки при лечении коронавируса

Правильное питаниесоветы экспертовкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Все мнения
О проекте