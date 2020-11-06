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Доктор Мясников перечислил главные ошибки при лечении коронавируса
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Доктор Мясников перечислил главные ошибки при лечении коронавируса

Захар Чайченко

Здоровье

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал о том, что лечение коронавируса очень часто сопровождается ошибками.

По его словам, самым главным при амбулаторном лечении является тот факт, что организму ни в коем случае нельзя мешать бороться с инфекцией. Зачастую люди, у которых тест показал положительный результат, стараются решить проблему со здоровьем всевозможными препаратами, а также хотят попасть на компьютерную томографию без четкого назначения врача, что категорически запрещено делать.

— А что делать пожилому человеку в 65 с хроническим заболеванием легких, который заработал ковид и который должен получить квалифицированную помощь? А ее нет, потому что все занимаются вот этими напуганными людьми, — объяснил доктор в прямом эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт».

Ранее главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что продление дистанционного обучения школьников в Москве поможет избежать ужесточения антиковидных мер.

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Александр Мясниковлечениекоронавирус
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