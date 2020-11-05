Дерматолог рассказала, к чему может привести ношение грязной маски

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие люди вынуждены носить медицинские маски на работе. Не все придерживаются рекомендации менять средства индивидуальной защиты каждые два часа. Дерматолог Юлия Галлямова рассказала, какими болезнями чревато ношение грязных масок.

По ее словам, у человека могут возникнуть гнойничковые поражения кожи. Также из-за частого ношения грязной маски возможны назофарингиты. Это воспаление слизистых оболочек носовой полости и глотки, которое сопровождается их покраснением и отеком.

Врач отметила, что ситуация обостряется, если человек в ежедневном уходе использует жирный крем или создает плотный тон из декоративной косметики. Это способствует образованию резервуара для размножения бактерий. Если у человека жирная кожа, то лучше не использовать средства на жировой основе, а применять увлажняющие средства или средства с адсорбентами.

— Если у вас кожа сухая, то это тоже не гарантия, что не будет вторичной инфекции при ношении грязной маски, потому что такая кожа лишена защитной водно-липидной мантии. Здесь необходимо регулярное увлажнение кожи, — цитирует Галлямову «Ридус».

Дерматолог подчеркнула, что к ношению маски можно привыкнуть, но при этом важно найти свои средства по уходу за кожей.

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