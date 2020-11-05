Доктор Мясников оценил решение о продлении дистанционного обучения школьников в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Продление дистанционного обучения школьников в Москве поможет избежать ужесточения антиковидных мер. Об этом в четверг, 5 ноября, в своем Telegram-канале написал телеведущий, главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

По его словам, у детей младших классов родители помоложе. Их бабушки и дедушки еще не входят в зону риска. Детям младших классов важно обучаться социальному общению, а вот подростки уже умеют воспринимать информацию дистанционно.

— Сами подростки практически не болеют, но их бабушки и дедушки уже попадают в зону риска. А именно эта группа пациентов — контингент больничных коек московских больниц, — написал Мясников.

Ранее стало известно, что дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов в столице продлили до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, за время нахождения школьников на дистанционном режиме доля заразившихся COVID-19 среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.

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