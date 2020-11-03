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Мясников объяснил, по каким симптомам женщина может заподозрить у себя рак
Фото: youtube.com / О самом главном

Мясников объяснил, по каким симптомам женщина может заподозрить у себя рак

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, по каким симптомам женщина может заподозрить у себя онкологию. Он рассмотрел три самых частых вида рака: рак шейки матки, рак груди и рак яичников.

По его словам, эти болезни отличаются друг от друга. Рак шейки матки — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом папилломы человека, тогда как другие два зависят от гормонов, генетики и других факторов.

— 300 тысяч женщин ежегодно заболевают раком яичников, это болезнь без симптомов. Факторы риска: если у вас есть родственница с такой болезнью, у вас есть процент, надо сходить на обследование, — заявил Мясников.

Он напомнил, что есть генные мутации, которые обуславливают раннее появление рака яичника и рака толстой кишки. Поэтому важно собирать историю своей семьи. Рак яичников может проявляться ростом живота (асцит), болью в животе, вздутием.

— Для рака груди фактор риска — набор веса после менопаузы. Если женщина никогда не рожала и не кормила грудью, у нее выше факторы риска рака груди. Даже небольшие порции алкоголя увеличивают риск рака груди, как и курение, — напомнил телеведущий.

Мясников подчеркнул, что всем женщинам необходимо регулярно проходить маммографию и делать цитологический мазок, чтобы определить предраковое состояние внутренних органов и груди. Видео опубликовано на YouTube.

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онкологияборьба с онкологиейврач Александр Мясников
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