Ученые нашли способ диагностировать рак по капле крови

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Исследователи Самарского университета имени С. П. Королева совместно с коллегами из Самарского государственного медицинского университета разработали способ диагностики онкологических и других заболеваний по одной капле крови пациента.

Метод рамановской спектроскопии крови дает возможность проанализировать состав крови в режиме реального времени, при этом диагностика занимает минуты, тогда как лабораторные анализы требуют несколько часов.

Оптические технологии позволяют определить тип молекул и их концентрацию в крови пациента, обеспечивая точную диагностику.

— Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии, — объяснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Эксперт признал, что данная методика уступает в точности лабораторным анализам, зато ее можно реализовывать на портативном оборудовании. Это ощутимо снижает затраты на диагностику.

Отчет о разработке ученых опубликован в журнале Journal of Raman Spectroscopy.

Ранее онколог-дерматолог объяснила, как самостоятельно распознать меланому.

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